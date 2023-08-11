Brent подорожала до $86,85 за баррель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту днем в пятницу, готовясь зафиксировать рост по итогам седьмой недели подряд.

К 15:12 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,52%) - до $86,85 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому моменту на бирже NYMEX на $0,37 (0,45%) - до $83,19 за баррель.

Главным позитивным фактором для цен на нефть в последние недели стали ожидания дефицита топлива на мировом рынке на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения со стороны ведущих стран-экспортеров.

Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,22 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация практически не изменила свой июльский прогноз, при этом аналитики повысили оценку спроса в 2022 году на 92 тысячи б/с, до 99,94 млн б/с, а прогноз на 2023 год был увеличен на 86 тысяч б/с - до 102,17 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,44 млн б/с, до 102,01 млн б/с. В следующем году он увеличится еще на 2,25 млн б/с и достигнет 104,25 млн б/с, ожидает организация.