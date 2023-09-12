Акционеры "Арктик СПГ 2" готовы профинансировать увеличенный capex проекта

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Все акционеры "Арктик СПГ 2" готовы предоставить средства для финансирования увеличенной из-за переконфигурации стоимости проекта, заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Все акционеры с радостью. (..) Они как раз очень довольны, что мы, как принимали в начале решения, мы сохранили сроки запуска линий СПГ-завода: 2023, 2024, 2026 годы. Это намного важнее этого удорожания", - сказал он.

Михельсон заметил, что сейчас финансирование проекта по старой стоимости ($21,3 млрд - ИФ) подписано в пропорции 50 на 50 - внешнее и акционерное финансирование.

"И все это увеличение будет покрыто акционерным финансированием, у акционеров не вызывает никаких сомнений, что это надо сделать. Я не могу назвать точную цифру даже не из-за того, что не хочу, а из-за того, что ее окончательно нет, так как надо три электростанции "маленькие" по 500 мегаватт построить в эти короткие сроки", - сообщил он.

В июне сообщалось, что из-за изменения схемы энергообеспечения "Арктик СПГ 2" его стоимость увеличилась и превысит $22 млрд по сравнению с изначальной $21,3 млрд.

Михельсон сообщил также, что на текущей неделе 1-ю линию завода должны подключить к газу и начать пуско-наладочные работы, чтобы закончить их к концу года, и в первом квартале 2024 года вывести линию на проектную мощность.

По его словам, вторая линия тоже идет по плану, должна быть транспортирована из Мурманска на Гыдан в конце июля - начале августа 2024 года, и в декабре, возможно, будет запущена.

"Значительное технологическое решение было принято (...), сегодня встреча была с "Шанхай электрик". Мы благодарны этой компании, что здесь в сентябре месяце прошлого года мы повстречались и перешли по второй линии на электроприводы. Эти электроприводы уже находятся на верфи. Мы заменили турбоприводы на электроприводы", - заметил глава "НОВАТЭКа".

Для сохранения сроков реализации проекта "Арктик СПГ 2" перешел с использования газовой турбины (должна была поставлять американская Baker Hughes) на электропривод.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.