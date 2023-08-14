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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Brent подешевела до $85,97 за баррель

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник в условиях общего оттока средств инвесторов из рискованных активов в связи с сигналами новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (0,97%), до $85,97 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,41 (0,5%), до $86,81 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,85 (1,02%), до $82,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,37 (0,5%), до $83,19 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,5%. Оба сорта завершили в плюсе седьмую неделю подряд в связи с опасениями дефицита нефти на мировом рынке. Ожидания, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, поддерживали прогнозы спроса. При этом, сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии на мировой рынок вызывает опасения сокращения предложения.

"Трейдеры чрезмерно фокусировались на экономической ситуации в США, игнорируя серьезные проблемы в Европе и Китае, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Им давно нужно было вернуться к действительности".

Brent WTI США Саудовская Аравия Китай ФРС
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