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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 августа

НАУФОР предложила сохранить расчеты в валюте за иностранные фининструменты

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает сохранить возможность рассчитываться в иностранных валютах за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке.

Такое мнение ассоциация высказала в подготовленных комментариях к опубликованному ранее для общественного обсуждения докладу Банка России "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".

По мнению НАУФОР, такие расчеты не ведут к "валютизации" и дополнительным рискам, поскольку изменяют форму, но не валюту требования, а расчеты в рублях существенно усложняют оценку таких финансовых инструментов.

В докладе ЦБ допускает возможность применения к небанковским финансовым организациям мер, дестимулирующих использование валют недружественных стран.

НАУФОР также предложила дополнить доклад разделом "Участие нерезидентов в операциях на российском финансовом рынке".

По мнению СРО профучастников, несмотря на то, что в ближайшее время российскому финансовому рынку главным образом придется рассчитывать на средства внутренних инвесторов, тем не менее, возможность операций на нем для нерезидентов, в том числе нерезидентов из "недружественных" стран не должна быть исключена.

НАУФОР считает, что необходимо рассмотреть условия разблокировки российских ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, и в первую очередь нерезидентам из "дружественных" стран, а также меры поощрения инвестиций нерезидентов из "дружественных" стран.

Предложено также предусмотреть в докладе ЦБ меры по децентрализации инфраструктуры, в том числе введение возможности выполнения функций центрального депозитария иным депозитарием, введение требований по децентрализации хранения активов центрального депозитария посредниками и управляющими компаниями.

НАУФОР поддерживает меры по возобновлению раскрытия финансовой отчетности компаний и существенных фактов их деятельности, с учетом минимальных ограничений, связанных с защитой от санкционного воздействия.

Решение о возобновлении как можно более полного раскрытия информации должно быть принято как можно скорее для того, чтобы снизить существующую в настоящее время на финансовом рынке неопределенность, так как раскрытие финансовой информации публичными эмитентами ценных бумаг является необходимым для принятия инвестиционных решений, подчеркивается в комментарии.

Также НАУФОР считает, что в докладе следует предусмотреть в качестве меры по возобновлению операций с инвестиционными паями локализацию заблокированных в розничных фондах иностранных ценных бумаг в отдельные закрытые ПИФы и разрешение на обращение паев таких розничных фондов.

НАУФОР Банк России
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