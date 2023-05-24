Банк России отметил замедление притока средств в ПИФы в I квартале

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в январе-марте 2023 года сократился по сравнению с показателем предыдущего квартала и составил 181,6 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов" Банка России.

Чистый приток средств в ПИФы в четвертом квартале 2022 года достиг максимального значения за всю историю наблюдений - 764,1 млрд рублей, сообщал ранее ЦБ.

Сокращение притока средств в первом квартале 2023 года связано со снижением объемов выдач инвестиционных паев ЗПИФ - сегмента, который обеспечил рекордный прирост прошлого квартала.

Количество ПИФов в первом квартале 2023 года выросло на 22, до 2185 фондов. Основной рост пришелся на ЗПИФы (+34). Количество ИПИФов увеличилось на 3 единицы, ОПИФов - сократилось на 1, БПИФов - на 14.