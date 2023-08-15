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Netflix запустит стриминг видеоигр на телевизорах и ПК

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, приступает к тестированию системы стриминга видеоигр на телевизорах и персональных компьютерах (ПК), говорится в пресс-релизе компании.

Сейчас функция доступна небольшому числу пользователей в Канаде и Великобритании и работает только на телевизионных устройствах, однако в течение следующих недель она также будет реализована на ПК.

Участники тестирования смогут опробовать новые возможности в двух играх: Oxenfree от Night School Studio, игровой студии Netflix, и Molehew's Mining Adventure.

При трансляции игр по телевизору пользователи будут использовать в качестве контроллера смартфон, а облачный гейминг на ПК, через сайт Netflix, возможен с помощью клавиатуры и мыши.

Среди устройств, поддерживающих нововведение, - потоковые медиаплееры Amazon Fire TV и Chromecast от Google TV, а также телевизоры LG, Samsung Smart TV, Roku, Nvidia Shield TV и Onn от Walmart. Со временем этот список будет пополняться, отмечается в публикации Netflix.

С начала 2023 года капитализация Netflix увеличилась на 45%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 31,7%.

Netflix Канада Великобритания Night School Studio США
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