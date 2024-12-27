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Netflix в Рождество установил рекорд для стриминга матчей по американскому футболу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Более 24 млн пользователей в среднем посмотрели два матча по американскому футболу, которые транслировались в стриминговом сервисе Netflix Inc. в рождественские праздники, сообщила компания со ссылкой на данные Nielsen.

Это рекордная аудитория для онлайн-трансляции игр Национальной футбольной лиги (NFL), пишет The New York Times.

Однако еще больший интерес зрителей вызвал концерт Бейонсе в перерыве игры между "Хьюстон Тексанс" и "Балтимор Рейвенс" - его посмотрели 27 млн пользователей Netflix.

Несмотря на новый рекорд, стриминговым сервисам пока не удается превзойти показатели обычных телеканалов по числу зрителей американского футбола. Так, в прошлое Рождество матч на телеканале CBS собрал у экранов более 29 млн зрителей, а в ноябре этого года три главных матча в День благодарения посмотрели в среднем 34,2 млн человек.

Впрочем, рождественские цифры Netflix еще могут вырасти за счет международной аудитории, данные о которой будут известны на следующей неделе, отмечает NYTimes.

Netflix Nielsen Рождество Бейонсе США NFL
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