Акционеры Netflix проголосовали против рекомендованных выплат топ-менеджерам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, проголосовали против предложенных советом директоров выплат топ-менеджерам за 2023 год.

Издание Variety называет голосование символическим, поскольку его результаты не являются обязательными и совет директоров может их проигнорировать.

Рекомендованные выплаты включали вознаграждение для co-CEO Теда Сарандоса и Грега Питерса в размере около $40 млн и $34,6 млн соответственно и для исполнительного председателя совета директоров, бывшего гендиректора Рида Хастингса на уровне $3 млн.

Гильдия писателей Америки (Writers Guild of America, WGA), объединение американских сценаристов, призывала акционеров голосовать против выплат. Ранее она объявила забастовку из-за разногласий с производителями фильмов и сериалов, в том числе по оплате труда.

"Акционерам стоит дать Netflix понять, что если компания могла себе позволить потратить $166 млн на выплаты руководству по итогам прошлого года, она может выплачивать и те ориентировочные $68 млн в год, которые просят писатели в рамках улучшения условий контрактов, и положить конец этой ведущей к простоям забастовке", - цитирует MarketWatch письмо президента западного отделения WGA Мередит Стим.

Стим также написала аналогичное письмо акционерам Comcast Corp., которые рассмотрят вопрос о выплате вознаграждений руководителям на следующей неделе.