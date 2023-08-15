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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции в 4% на 2024 г., отметив риск превышения

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сохранение текущих темпов роста цен в РФ означает значительный риск превышения цели по инфляции в 4% в 2024 году, но проводимая денежно-кредитная политика нацелена на возвращение годовой инфляции к 4% в 2024 году, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам внеочередного заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - отмечают в ЦБ.

"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", - предупреждают в Банке России.

"В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году", - отмечаются риски в сообщении ЦБ.

При этом в Банке России подчеркивают, что принятое решение по повышению ставки до 12% "направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем".

ЦБ РФ Банк России инфляция
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