Российская "дочка" Syngenta с 1 сентября повысит цены на 12%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Компания "Сингента", представляющая в России интересы одного из мировых лидеров в производстве семян и средств защиты растений Syngenta, планирует в два этапа повысить цены на свою продукцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ее письмом дистрибьюторам от 14 августа.

На первом этапе - с 1 сентября 2023 года - компания намерена повысить цены на 12%, на втором - с 1 января 2024 года - еще на 10%.

Необходимость повышения цен в письме объясняется тем, что ослабление рубля за последние несколько месяцев по отношению к доллару, который является валютой баланса материнской компании, "значительно обесценило российский бизнес для штаб-квартиры и создало серьезные риски для его дальнейшего ведения". В связи с этим компания вынуждена "увеличить прайс-лист на продукцию, чтобы частично компенсировать сложившийся с декабря прошлого года негативный валютный финансовый эффект".

Повышение цен в два этапа компания объясняет стремлением "сделать этот процесс менее болезненным для сельхозпроизводителей", отмечается в письме.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием компании.

Как считает источник, заявление Syngenta о повышении цен "очень похоже на ответные меры в противостоянии с правительством и Минсельхозом по поводу новых требований к локализации семян". "Отсыл к доллару как валюте баланса материнской компании выглядит надуманным на фоне попыток Syngenta позиционировать себя компанией из дружественного Китая, - сказал он. - Скорее всего, такой повод нужен для формального оправдания своего ухода с российского рынка. Только зачем при этом хлопать дверью - не совсем понятно".

В феврале 2023 года три зарубежных компании, в числе которых была и Syngenta, разослали своим покупателям письма о приостановке поставок семян в Россию и о перспективе ухода с рынка. Однако позже Syngenta дезавуировала это заявление, сообщала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях в Госдуме в марте.

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу постановление правительства, которое устанавливает правила локализации производства семян. "Не факт, что это всем понравится, - говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в начале июля. - Мы с иностранными (компаниями - ИФ) продолжим работать, но работу мы будем развивать на определенных, особенных условиях. Согласно новым правилам, локализация производства семян должна быть, что называется, полная, начиная с передачи нам исходных технологий".

Syngenta AG образована в Швейцарии в 2000 году в результате объединения агроподразделений Novartis AG и AstraZeneca Plc. В 2017 году владельцем Syngenta AG стала китайская государственная химическая корпорация ChemChina. Сумма сделки составила $43 млрд. Представительства компании работают в 90 странах мира.

Филиалы и обособленные подразделения ООО "Сингента" созданы в более 30 городах РФ.

Согласно отчетности ООО, в 2022 году его выручка увеличилась до 53,4 млрд рублей с 38,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 2,6 млрд рублей с 1,4 млрд рублей соответственно.