Минпромторг обсудит с Syngenta возможность производства агрохимикатов в России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Представители Минпромторга посетят Китай в том числе, чтобы обсудить перспективы работы компании Syngenta (один из мировых лидеров в производстве химических средств защиты растений и семян, принадлежит китайской ChemChina) в России.

"На следующей неделе едем с коллегами в Китай, и один из вопросов - диалог с компанией Syngenta. Когда мы им озвучили, что будем потихоньку ограничивать (импорт ХСЗР - ИФ), они сразу же сказали, что готовы ДВ (действующие вещества - ИФ) здесь производить и обсудить, как это сделать", - сообщил замглавы Минпромторга Михаил Юрин на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По его словам, до того, как появилась информация о планах по ограничению импорта, зарубежные компании не проявляли активности.

"Им нравилось сюда все везти", - отметил он.

По данным замминистра, в 2022 году производство ХСЗР в России составило 176 тысяч тонн, импорт - порядка 70 тысяч тонн.

"Мы не говорим о каком-то полном запрете импорта, мы говорим лишь о том, чтобы мы понимали: кто и сколько сюда завозит и каких видов средств защиты растений, - сказал он. - Квотирование импорта направлено, в первую очередь, на то, чтобы дать импульс развитию отечественной отрасли".

По его словам, в противном случае есть высокий риск того, что зарубежные компании импортом своей продукции "просто будут давить на наших производителей, и рано или поздно наши производители под этим давлением потеряют возможность развиваться, потеряют возможность инвестировать в свои заводы, и постепенно отрасль начнет угасать". "Мы этого не хотим допустить ни в коем случае. Сейчас как раз ведем активную работу с компаниями по локализации здесь у нас производства действующих веществ", - заявил замминистра.

Юрин также сообщил, что проект постановления правительства о квотировании импорта ХСЗР "находится в активной стадии разработки". Размер предлагаемой квоты он не назвал, отметив, что он пока обсуждается.

Как накануне сообщили в Минпромторге, предложен объем квоты в 16 748 тонн. При этом там не исключили, что в процессе консультаций, которые сейчас проводятся и с производителями и потребителями ХСЗР, объем квоты может быть скорректирован. Доработанные материалы планируется вынести на очередное обсуждение рабочей группы таможенной подкомиссии в ноябре 2023 года.