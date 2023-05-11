Акционеры HeadHunter одобрили решение о buyback

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Акционеры рекрутингового сервиса HeadHunter одобрили решение о buyback, говорится в сообщении компании.

Решение принято на внеочередном собрании в четверг. Других деталей в сообщении не приводится.

В апреле компания сообщала, что на ВОСА акционеры обсудят вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback.

Вопрос выносился на собрание без конкретных параметров и сроков проведения обратного выкупа. Указывалось, что речь идет о потенциальном buyback ADS с Nasdaq и Мосбиржи.

Тогда же сообщалось, что в случае одобрения решения со стороны акционеров, срок полномочий совета директоров на проведение buyback составит 12 месяцев. Если buyback будет запущен, то его финансирование будет производиться за счет прибыли HeadHunter. Выкупленные акции должны быть реализованы или погашены в течение 2 лет с момента приобретения.

HeadHunter запускал buyback в октябре 2021 года, но в марте 2022 года компания вынуждена была остановить ее реализацию на фоне начала событий на Украине и их последствий для финансового рынка.

Объем программы buyback составлял до 3 млрд рублей. В течение 2021 года HeadHunter выкупила 283 тыс. 673 ADS на 1,1 млрд рублей.