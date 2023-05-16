HeadHunter в I квартале нарастил выручку на 24,7% - до 5,55 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) нарастил выручку на 24,7% - до 5,55 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Увеличение доходов в HH связывают со значительным восстановлением пользовательской активности. На улучшение показателя по выручке в том числе повлияло появление большего количества платящих клиентов, рост среднего дохода на клиента (ARPC) во всех сегментах, а также реализация долгосрочной стратегии по монетизации.

Доходы HH в России составили 5,11 млрд рублей, показав рост год к году на 24,3%.

Выручка от клиентов в сегменте крупного бизнеса увеличилась на 26,6% - до 1,9 млрд рублей, в сегменте МСБ - на 24,3%, до 3 млрд рублей.

Общее число платящих клиентов HH показало рост на 11,1% - до 271,2 тысячи. В сегменте крупного бизнеса увеличение составило 10,1% - до 13 тысяч, в сегменте МСБ - 9,7%, до 237,1 тысячи пользователей.

ARPC в крупном бизнесе прирос на 15% - до 146,3 тысячи рублей, в МСБ - на 13,3%, до 12,7 тысячи рублей.

Вслед за выручкой скорр. EBITDA HH увеличилась на 32,7% - до 3 млрд рублей. Рентабельность показателя выросла до 54,9% с 51,6% годом ранее.

Чистая прибыль HH в отчетном периоде подскочила в 4 раза, достигнув 2,2 млрд рублей.

Операционные расходы HH увеличились на 7,4% год к году - до 2,7 млрд рублей.

На 31 марта объем чистых денежных средств HH составил 4,7 млрд рублей против 1,8 млрд рублей на 31 декабря 2022 года.

В отчете компании также указано, что 27 апреля состоялись слушания, связанные с решением Nasdaq о делистинге акций НН. Компания ожидает письменное решение комиссии Nasdaq по итогам слушаний - до тех пор делистинг бумаг HH приостановлен.

Nasdaq объявила о делистинге акций ряда компаний, основной бизнес которых сконцентрирован в России, 15 марта. 21 марта HH подал запрос на проведение слушаний перед комиссией Nasdaq (Nasdaq Hearings Panel) для обжалования решения о делистинге.