Occidental купит партнера по климатическому проекту за $1,1 млрд

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американская Occidental через дочернюю структуру заключила окончательное соглашение о приобретении за $1,1 млрд канадской Carbon Engineering Ltd., с которой несколько лет работает над установкой прямого улавливания СО2 из атмосферного воздуха (direct air capture, DAC) в Техасе.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, если ее одобрят регуляторы Канады и США, говорится в пресс-релизе Occidental. В соответствии с договором вся сумма должна быть выплачена тремя ежегодными платежами.

После закрытия сделки Carbon Engineering станет дочерней компанией Oxy Low Carbon Ventures. Персонал продолжит развивать технологию DAC и тесно сотрудничать с командами Occidental и 1PointFive для вывода решений DAC на рынок. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и инновационный центр останутся в Сквомише, Британская Колумбия.

1PointFive строит Stratos - крупнейший в мире завод DAC, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в середине 2025 года в округе Эктор, штат Техас. Occidental и Carbon Engineering также адаптируют предварительное инженерное и проектное исследование Stratos для завода DAC, который будет построен в округе Клеберг в Южном Техасе, в том числе за счет гранта от правительства США.

На прошлой неделе Минэнерго США объявило о выделении гранта в размере до $1,2 млрд на разработку двух DAC в Техасе и Луизиане. Проектом в Техасе, который, как ожидается, сможет улавливать до 1 млн тонн СО2 в год, будет руководить 1PointFive и ее партнеры - Carbon Engineering и Worley. Улавливаемый DAC СО2 может быть сохранен под землей или преобразован в полезные углеродные продукты.