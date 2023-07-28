Wood Mackenzie считает, что лишь 5 из 230 низкоуглеродных технологий помогут обнулить выбросы к 2050 г.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Только 5 прорывных из 230 низкоуглеродных технологий помогут достичь нулевых показателей выбросов к 2050 году, считает исследовательская группа компании Wood Mackenzie.

Так, аналитики выделили: улавливание и хранение углерода, водород, технологию Grid tech, солнечные батареи и малые ядерные реакторы.

Сейчас глобальная энергетическая система на 80% зависит от ископаемого топлива. Снижение выбросов СО2 потребует в течение следующих трех десятилетий инвестиций в размере $70 трлн, отмечают эксперты. Но капитал будет поступать в новые технологии только в том случае, если политическая поддержка, включая стимулы, будет правильной, поясняется в отчете Wood.

Проектный объем улавливания, утилизации и хранения углерода (CCU) вырос до 480 млн тонн и нуждается в десятикратном увеличении, чтобы сократить выбросы на 15-20% и достичь нулевых показателей к 2050 году, говорится в исследовании. Инвестиционные возможности в этот сегмент в течение следующих 10 лет оцениваются в $150 млрд.

"Сообщения о проектах замедлились по мере того, как разработчики ищут возможности их реализации. Технология хорошо понятна, но не полностью доказана ее коммерческая целесообразность, вопросы надежности, производительности и масштабируемости. Кроме того, это дорого (от $20 до $400/т CO2, в зависимости от источника). Части цепочки создания стоимости были упущены из виду, среди них поглощение выбросов и транспортировка к хранилищу. Политическая поддержка необходима для создания нового отраслевого сегмента, и США и Канада опережают Европу и Азию по целевым стимулам", - пишут аналитики.

Кроме того, в настоящее время технологии для улавливания, использования и хранения диоксида углерода (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS) уделяют основное внимание декарбонизации добычи природного газа. Однако реальное влияние будет оказываться в трудноизвлекаемых секторах, таких как сталь, цемент и химические вещества, полагают они. Крупномасштабные перевозки CO2 также необходимы для оказания помощи странам, не имеющим потенциала снижения выбросов внутри страны, что особенно актуально для потенциальных поглотителей в Северо-Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Водород способен обеспечить сокращение 20% выбросов, необходимое для достижения нулевых показателей к 2050 году. "Но пройдет 10 лет, прежде чем мощность достигнет существенного масштаба", - пишет Wood. В настоящее время проектные мощности производства водорода составляют более 90 млн тонн в год, и их необходимо увеличить в шесть раз, отмечают эксперты. Также увеличилось количество вариантов использования: от транспортного сектора и сталелитейного производства до проектов в области авиации, судостроения и долговременного хранения энергии.

"До сих пор немногие приняли окончательное инвестиционное решение, но точечная государственная поддержка изменит это. Но более существенные проекты просто займут время, чтобы обеспечить достаточный приток финансирования, также им потребуется интеграция в существующую энергетическую систему. Некоторые разработчики будут стараться привлечь внешний капитал на стадии проектирования, включая Big Oil", - говорится в исследовании.

В рамках технологии Grid tech ("Умной сети") по передаче электроэнергии разработаны системы динамических мощностей, которые используют, в том числе, погодные данные для определения уровня загрузки линий, обеспечивая более высокую пропускную способность при благоприятных условиях. Согласно прогнозам, такая технология позволит отказаться от производства электроэнергии на ископаемом топливе.

Система автоматизации зданий (BAS) обеспечивает централизованный мониторинг и контроль нагрузок, а также использует передовые приложения, такие как реагирование на спрос.

Доминирование солнечных батарей на рынке возобновляемых источников энергии обусловлено низкой стоимостью наземных панелей с использованием кремниевых элементов. В настоящий момент разрабатываются плавучие солнечные батареи, являющиеся альтернативой внедрения крупномасштабных солнечных батарей.

Возрождение атомной промышленности зависит от малых ядерных реакторов (SMR, максимальная мощность 300 МВт). На рынке конкурируют несколько конструкций SMR, где реакторы охлаждаются, например, водой или газом.