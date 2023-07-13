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"Соллерс Алабуга" выбрал российских поставщиков аккумуляторных батарей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель "Соллерс Алабуга" выбрал российских поставщиков аккумуляторных батарей для установки на автомобили бренда Sollers.

Соглашения о поставках подписаны с АО "АКОМ им. Н.М.Игнатьева" (Тольятти) и ООО "Тубор" (Бор, Нижегородская область,), сообщила компания.

В компании рассчитывают, что уже в июле 2023 года аккумуляторные батареи российских поставщиков начнут устанавливаться на все модификации автомобилей Sollers Atlant, а также Sollers Argo, выпускаемых в Ульяновске.

"Соллерс Алабуга" - дочернее общество ПАО "Соллерс" по продаже и производству автомобилей Sollers Atlant. Завод расположен на территории ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Татарстан).

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Sollers Елабуга Соллерс Соллерс Алабуга
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