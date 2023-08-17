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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

ВТБ с 21 августа повысит базовую ставку по рыночной ипотеке

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ВТБ с 21 августа повышает базовую ставку по рыночным ипотечным программам на 2 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении второго по величине российского банка.

Решение принято в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. О повышении ставок по ипотеке в четверг сообщил и Сбербанк: с 22 августа он увеличит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки на 2 п.п.

По заявкам, поступившим в ВТБ до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе ставка, будут действовать до 18 сентября. Условия по льготным программам банка остаются без изменений.

Ставки по потребительским кредитам до конца августа ВТБ не меняет.

ВТБ Сбербанк
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