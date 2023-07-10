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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Глава Uber впервые за 2,5 года продал акции компании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Uber Technologies Дара Хосровшахи впервые примерно за 2,5 года продал акции компании. Это следует из данных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Хосровшахи 26 и 28 июня реализовал 100 тыс. бумаг Uber по средней цене около $45 за штуку. Таким образом, общая стоимость транзакций составила порядка $4,5 млн.

Акции проданы в рамках так называемого плана согласно Правилу 10b5-1(c). Такие планы предусматривают автоматическое выполнение сделок при соблюдении параметров, заданных инсайдерами, таких как цена и объем.

Данная практика призвана, с одной стороны, дать возможность инсайдерам компании осуществлять торги имеющимися у них акциями, а с другой, предотвращает возможность использования инсайдерской информации в целях личного обогащения.

Последняя сделка Хосровшахи с акциями Uber датируется маем 2022 года, когда он купил 200 тыс. бумаг за $5,3 млн (в среднем $26,73 за штуку). Между тем последняя продажа была зафиксирована в январе 2021 года – 200 тыс. акций за $11 млн ($54,44 за штуку).

Котировки акций Uber снижаются на предварительных торгах в понедельник на 0,1% до $42,88 за штуку. За последний год капитализация фирмы увеличилась более чем вдвое, до $86,8 млрд.

Uber
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