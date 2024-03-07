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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Производитель железной руды IRC в IV квартале снизил производство на 7% г/г

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC в IV квартале 2023 года произвел 579 тысяч тонн железорудного концентрата и продал 587 тысяч тонн, говорится в его сообщении.

В годовом исчислении снизилось почти на 7%, хотя осталось примерно на уровне июля-сентября. Проблемы с качеством руды и технической готовностью подрядчика по добыче продолжали влиять на производство, объясняет компания.

В IV квартале, сообщает IRC, она заплатила "курсовую" пошлину около $2,7 млн, а также выплатила windfall tax в размере $2,8 млн по сниженной ставке.

Объем денежных средств IRC на конец декабря составил $52,8 млн, чистый долг - $14,9 млн.

Производственные показатели IRC:

Показатель IV кв. 2023 Динамика к III кв. 2023 Динамика к IV кв. 2022 2023 2022
Производство железорудного концентрата, тыс. т 578,718 -0,1% -6,5% 2 466,829 -4,0%
Продажи железорудного концентрата, тыс. т 587,413 3,7% -8,3% 2 528,596 -1,5%
Бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65%, $/т 138 10,4% 24,3% 132 -5,0%

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Ее основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%. Контролирующим акционером IRC с долей почти 57% после оферты стал основатель "Геотека" Николай Левицкий.

IRC Геотек Николай Левицкий
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