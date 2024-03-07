Производитель железной руды IRC в IV квартале снизил производство на 7% г/г
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC в IV квартале 2023 года произвел 579 тысяч тонн железорудного концентрата и продал 587 тысяч тонн, говорится в его сообщении.
В годовом исчислении снизилось почти на 7%, хотя осталось примерно на уровне июля-сентября. Проблемы с качеством руды и технической готовностью подрядчика по добыче продолжали влиять на производство, объясняет компания.
В IV квартале, сообщает IRC, она заплатила "курсовую" пошлину около $2,7 млн, а также выплатила windfall tax в размере $2,8 млн по сниженной ставке.
Объем денежных средств IRC на конец декабря составил $52,8 млн, чистый долг - $14,9 млн.
Производственные показатели IRC:
|Показатель
|IV кв. 2023
|Динамика к III кв. 2023
|Динамика к IV кв. 2022
|2023
|2022
|Производство железорудного концентрата, тыс. т
|578,718
|-0,1%
|-6,5%
|2 466,829
|-4,0%
|Продажи железорудного концентрата, тыс. т
|587,413
|3,7%
|-8,3%
|2 528,596
|-1,5%
|Бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65%, $/т
|138
|10,4%
|24,3%
|132
|-5,0%
IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Ее основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%. Контролирующим акционером IRC с долей почти 57% после оферты стал основатель "Геотека" Николай Левицкий.