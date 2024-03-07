Производитель железной руды IRC в IV квартале снизил производство на 7% г/г

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC в IV квартале 2023 года произвел 579 тысяч тонн железорудного концентрата и продал 587 тысяч тонн, говорится в его сообщении.

В годовом исчислении снизилось почти на 7%, хотя осталось примерно на уровне июля-сентября. Проблемы с качеством руды и технической готовностью подрядчика по добыче продолжали влиять на производство, объясняет компания.

В IV квартале, сообщает IRC, она заплатила "курсовую" пошлину около $2,7 млн, а также выплатила windfall tax в размере $2,8 млн по сниженной ставке.

Объем денежных средств IRC на конец декабря составил $52,8 млн, чистый долг - $14,9 млн.

Производственные показатели IRC: