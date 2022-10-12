По итогам допэмиссии IRC ее кредитор стал ее вторым крупнейшим акционером

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC завершил допэмиссию, уставный капитал увеличился на 20%, сообщила компания.

В результате новый инвестор получил 16,7% IRC и стал вторым крупнейшим акционером компании после основателя "Геотека" Николая Левицкого, доля которого размылась до 24,9%.

IRC, как сообщалось ранее, размещала бумаги в пользу структур Марины Колесниковой. Это основной кредитор компании: в феврале Газпромбанк передал фирме Колесниковой "МИК Инвест" права требования по обязательствам IRC на $113 млн, а также по залогу пакета Левицкого. По последним данным, IRC должна структуре Колесниковой $102,9 млн.

Средства от допэмиссии IRC планировала направить на досрочные погашения по этому кредиту. В ходе размещения компания привлекла 151,1 млн гонконгских долларов (около $19,3 млн по текущему курсу).

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%.