Союз страховщиков допустил повышение лимита выплат за ущерб здоровью в ОСАГО в 2024 г.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Лимиты выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО могут быть увеличены с 500 тысяч до 2 млн рублей уже в 2024 году после принятия соответствующих изменений в закон об ОСАГО. Такое мнение высказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что тема расширения лимитов за ущерб жизни и здоровью в автогражданке планировалась к реализации еще в прошлом году, однако это оказалось невозможным из-за резкого скачка выплат в связи с увеличением стоимости авторемонта, в связи с дефицитом и подорожанием автозапчастей.

Уфимцев пояснил, что эксперты и законодатели опасались "наложения двух эффектов", которые влияют на увеличение стоимости полиса. Он добавил, что расширение лимитов выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн хоть и незначительно, но повлияет на повышение стоимости полиса ОСАГО.

"Последние три квартала, с осени прошлого года, мы видим стабилизацию средней стоимости запасных частей в соответствующих справочниках РСА. Если ситуация не изменится к худшему в течение еще одного квартала, можно ожидать осенью этого года, что Минфин или депутаты выйдут с инициативой расширения лимитов выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО до 2 млн рублей", - сказал Уфимцев.

В этом случае новые лимиты в ОСАГО могут быть введены в действие уже в 2024 году. Вместе с тем глава РСА добавил, что такие прогнозы могут осуществиться в случае отсутствия слишком существенных курсовых валютных колебаний.

В РФ с 1 января 2013 года действует федеральный закон №67-ФЗ, согласно которому все пассажиры при перевозках застрахованы по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. Компенсация за несколько травм суммируется в пределах 2 млн рублей. Пока этот закон не распространяется на перевозки пассажиров легковым такси.