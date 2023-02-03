Сборы страховщиков ОСАГО выросли в 2022 году на 16%

Число заключаемых договоров снизилось на фоне падения продаж автомобилей

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Общие сборы по ОСАГО выросли на 16% по итогам 2022 года и составили 273,5 млрд рублей против 235,9 млрд рублей годом ранее, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Выплаты по ОСАГО за период увеличились незначительно - на 2,8%, и достигли 157,3 млрд рублей по сравнению со 153 млрд рублей в 2021 году. Число договоров ОСАГО достигло 40,3 млн, снизившись на 4,4%. В РСА связывают сокращение числа договоров обязательной "автогражданки" с падением продаж автомобилей в 2022 году.

Увеличение сборов позволит страховщикам ОСАГО в большем объеме сформировать страховые резервы, отмечается в сообщении РСА. В перспективе они будут направлены на компенсацию пострадавшим в ДТП ущерба по договорам "автогражданки", заключенным по прежним страховым тарифам, отмечается в сообщении РСА.

Показатель средней премии в ОСАГО за прошлый год увеличился на 21% по сравнению с 2021 годом и достиг 6,8 тысячи рублей, по статистике РСА. Средняя выплата по ОСАГО составила 76,8 тысячи рублей, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года (тогда показатель был на уровне 70,1 тысячи рублей).

Начиная с июня прошлого года, когда вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей, рост средней выплаты месяц к месяцу был существенно выше, пояснили данные по росту средней премии в ОСАГО в РСА.

Так, в июне 2022 года (19 июня вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей, в которых в среднем стоимость запчастей выросла на 30,6%) средняя выплата по ОСАГО выросла по сравнению со средней выплатой июня 2021 года на 15% (75,5 тыс. руб. в июне 2022 года против 65,6 тысячи рублей в июне 2021 года). Затем средняя выплата ежемесячно прирастала на несколько процентов, достигнув к декабрю 2022 года 91,3 тысячи руб., что на 23% больше средней выплаты декабря 2021 года (74,2 тысячи рублей) и на 28% больше средней выплаты января 2022 года (71,3 тысячи рублей).

"Наблюдаемая тенденция резкого роста средней выплаты по ОСАГО понятна, - считает президент РСА Евгений Уфимцев. - Проблема с поставками запчастей, к сожалению, разрешается не так быстро, как и нам, и автовладельцам этого бы хотелось. В то же время, по данным ЦБ, в 2022 году на проблемы, связанные с урегулированием убытков по обязательной "автогражданке", граждане жаловались на 2,3% реже, чем годом ранее. Это означает, что страховщикам удается держать удар и, несмотря на объективные сложности, оставлять автовладельцев довольными качеством урегулирования".

Согласно статистике РСА, в 2022 году заметно снизилось количество ДТП на дорогах, в результате чего число заявленных и урегулированных убытков по ОСАГО оказалось на 6-7% меньше, чем годом ранее. Этот фактор положительно отразился на результатах ОСАГО. "Если бы количество аварий осталось прежним, рост выплат по итогам прошлого года превысил бы 10 млрд рублей, что существенно сказалось бы на экономике ОСАГО", - привел данные Уфимцев.

По итогам 2022 года было заявлено 2,17 млн убытков по договорам ОСАГО (против 2,33 годом ранее, снижение на 7%), а урегулировано - 2,0 млн убытков (против 2,2 в 2021 году, снижение на 6%).