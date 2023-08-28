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Акции Evergrande подешевели на 87% в первый день торгов после перерыва

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Проблемный китайский застройщик China Evergrande на минувших выходных опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие, тем самым выполнив последнее требование Гонконгской фондовой биржи для возобновления торгов после почти полуторагодового перерыва.

Утром в понедельник падение котировок Evergrande достигало 87%.

Предыдущие торги акциями компании состоялись 18 марта 2022 года.

Чистый убыток девелопера в январе-июне составил 33 млрд юаней ($4,53 млрд), сократившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка увеличилась на 44% в годовом выражении, до 128 млрд юаней.

Общий размер задолженности компании на конец июня составлял 2,39 трлн юаней, объем активов - 1,74 трлн юаней.

В августе Evergrande подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке в соответствии со статьей 15 Кодекса о банкротстве США. Эта статья обеспечивает иностранным компаниям с американскими активами доступ к судам в США и защищает их от претензий американских кредиторов в период реструктуризации.

Компания находится в процессе реструктуризации в Китае с 2021 года.

Evergrande Китай Гонконгская фондовая биржа
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