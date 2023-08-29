Рассмотрение апелляции "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" отложено до октября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей. Теперь рассмотрение дела назначено на 3 октября, сообщается в судебной картотеке.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году - загрязнении нефти хлорорганическими соединениями. При этом трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия происшествия со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания назвала предложения "Роснефти" о выплате компенсаций неприемлемыми.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в удовлетворении иска.

В начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Рассмотрение этого иска неоднократно откладывалось, новая дата - 2 октября.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков, чтобы обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.