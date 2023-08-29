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"Куйбышевазот" может выплатить windfall tax в размере 1,2 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Куйбышевазот" может выплатить 1,18-2,36 млрд рублей в качестве налога на сверхприбыль (так называемый windfall tax), говорится в консолидированной отчетности группы.

"По оценке руководства группы, ожидаемая сумма налога на сверхприбыль к уплате составила 2,355 млрд рублей. По состоянию на дату выпуска настоящей отчетности руководство группы не приняло решение об уплате обеспечительного платежа в период с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года - в случае, если это решение будет принято, сумма налога на сверхприбыль к уплате составит 1,177 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax). Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.

ПАО "Куйбышевазот" - одно из ведущих предприятий российской химической промышленности, производит капролактам, полиамид, высокопрочные технические и текстильные нити, кордную ткань, инженерные пластики, а также аммиак и азотные удобрения. Кроме того, "Куйбышевазот" производит промышленные газы.

Согласно списку аффилированных лиц за I полугодие 2023 года, гендиректору завода Александру Герасименко и членам его семьи напрямую принадлежит более 5% акций предприятия. Кроме того, они имеют доли в ООО "Куйбышевазот-Плюс", владеющем 27,803% акций "Куйбышевазота".

Куйбышевазот Александр Герасименко
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