ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (подтвердила в суде возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", НЛМК и ММК, которые оспорили прошлогодние предписания ведомства о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката.

"В ходе судебных заседаний компании "Северсталь", НЛМК и ММК заявили ходатайства о возможности заключения мировых соглашений. На фоне существенного ухудшения финансового положения этих компаний из-за введения ограничительных мер иностранными государствами ФАС России подтвердила в суде возможность заключения таких соглашений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

Ранее 19 января стало известно, что ММК готовится к мирному урегулированию спора с ФАС, для чего попросил суд отложить заседание, на котором компания собиралась оспорить предписание ФАС о нарушении на рынке металлопроката. В ММК прокомментировать ситуацию отказались.

В феврале 2022 года ФАС признала ММК, НЛМК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката: "с января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами". Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Штрафы им пообещали рассчитать из их выручки за 2020 год.

Все три компании оспорили решение ФАС в судах.

На 17 января было назначено заседание арбитражного суда Липецкой области по заявлению "Новолипецкого металлургического комбината" о признании незаконным постановления ФАС. Согласно картотеке суда, заседание было отложено до 20 февраля. Очередное заседание по аналогичному иску "Северстали" назначено на 14 февраля. В обеих компаниях отказались от комментариев.

Осенью 2022 года ФАС в апелляционной инстанции проиграла суд крупным металлотрейдерам, которых ранее признала виновными в антиконкурентном сговоре для поддерживания высоких цен на торгах металлопродукцией.