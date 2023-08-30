Девелопер Etalon оценил размер windfall tax в 309 млн рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group оценивает свои выплаты в федеральный бюджет РФ в рамках windfall tax в 309 млн рублей.

"Группа оценивает сумму начисления налога на сверхприбыль в размере 309 млн рублей, который будет отражен по статье текущий налог на прибыль в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе во второй половине года, заканчивающегося 31 декабря 2023 года", - говорится в консолидированной отчетности девелопера.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) в этом месяце. Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая (последние опубликованные данные), крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.