Etalon Group в I полугодии получил 32,8 млрд рублей выручки по МСФО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в I полугодии 2023 года получил 32,8 млрд рублей выручки, что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года (32,7 млрд рублей), говорится в отчете компании.

В январе-июне девелопер получил чистый убыток в размере 2,1 млрд рублей против чистой прибыли в 11,7 млрд рублей в первом полугодии 2022 года. EBITDA, скорректированная на стоимость приобретения активов (PPA), увеличилась на 27%, до 17,5 млрд рублей.

Консолидированная валовая прибыль до распределения PPA в январе-июне увеличилась на 11%, до 11,6 млрд рублей, скорректированная на стоимость приобретения активов - на 12,2%, до 11 млрд рублей.

Чистый корпоративный долг группы по состоянию на 30 июня 2023 года составил 14,5 млрд рублей против 2,5 млрд рублей по итогам I полугодия 2022 года.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет более 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания не публиковала.