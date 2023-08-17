Девелопер Etalon провел делистинг с Лондонской фондовой биржи

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group прекратил листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

О намерении провести делистинг с LSE Etalon Group сообщила 18 июля. Тогда в компании отмечали, что планируют продолжить листинг на регулируемом рынке Московской биржи.

Первичный листинг на LSE у GDR компании с 2011 года, с 2020 года бумаги также торгуются на Мосбирже. Решение начать процедуру получения статуса первичного листинга в Москве совет директоров Etalon принял в мае этого года, для чего потребовалось зарегистрировать проспект существующих GDR в Банке России, что и было сделано в июле. Последним днем торгов расписками девелопера на LSE было 16 августа. Делистинг вступил в силу в 8:00 по лондонскому времени (10:00 по Москве) 17 августа.

Аналитики "Газпромбанк инвестиций" отмечали ранее, что смена статуса листинга на первичный может свидетельствовать о первых шагах компании к редомициляции.

"В 2022-м многие российские компании с иностранной пропиской и размещенными за рубежом глобальными депозитарными расписками столкнулись с проблемами из-за ограничений на движение капитала. Такая ситуация затрудняет перевод денег между счетами, из-за чего многие компании отказываются от выплаты дивидендов. Обойти проблемы с регуляторными ограничениями может помочь редомициляция", - говорилось в их комментарии.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет более 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания не публиковала.