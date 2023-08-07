Девелопер Etalon в I полугодии увеличил продажи на 16%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в I полугодии 2023 года увеличил продажи на 16% в годовом исчислении, до 34 млрд рублей, сообщила компания.

Объем реализованной недвижимости вырос на 28%, до 184,3 тысячи кв. м.

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости сократилась на 24% и составила 221,9 тысячи рублей.

По итогам II квартала продажи группы выросли в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 20,6 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости вырос в 2 раза - до 110,6 тысячи кв. м.

В общей сложности в первом полугодии текущего года компания ввела в эксплуатацию 196 тысяч кв. м. Чистый корпоративный долг по состоянию на 30 июня 2023 года составил 6,1 млрд рублей.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group была АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.