Таганрогский авиационный комплекс сообщил о 1,8 млрд рублей полугодового чистого убытка
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,778 млрд рублей против чистой прибыли в 166 млн рублей в I полугодии 2024 года, говорится в отчетности компании.
Выручка снизилась в 3,1 раза, до 1,552 млрд рублей, себестоимость - в 5,2 раза, до 599 млн рублей
Основные финпоказатели ПАО ТАНТК им. Бериева" (в тыс. руб.):
|Показатель
|Январь-июнь 2025г
|Январь-июнь 2024г
|Динамика
|Выручка
|1 552 218
|4 751 052
|-3,1 раза
|Себестоимость продаж
|599 296
|3 118 868
|-5,2 раза
|Валовая прибыль
|952 922
|1 632 184
|-1,7 раза
|Прибыль от продаж
|113 997
|925 615
|-8,1 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(2 014 986)
|240 635
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(1 777 902)
|166 071
|-
Кредиторская задолженность предприятия снизилась с 24,583 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 22,198 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 21,305 млрд рублей до 11,226 млрд рублей.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.