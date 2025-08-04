Таганрогский авиационный комплекс сообщил о 1,8 млрд рублей полугодового чистого убытка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,778 млрд рублей против чистой прибыли в 166 млн рублей в I полугодии 2024 года, говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась в 3,1 раза, до 1,552 млрд рублей, себестоимость - в 5,2 раза, до 599 млн рублей

Основные финпоказатели ПАО ТАНТК им. Бериева" (в тыс. руб.):

Показатель Январь-июнь 2025г Январь-июнь 2024г Динамика Выручка 1 552 218 4 751 052 -3,1 раза Себестоимость продаж 599 296 3 118 868 -5,2 раза Валовая прибыль 952 922 1 632 184 -1,7 раза Прибыль от продаж 113 997 925 615 -8,1 раза Прибыль (убыток) до налогообложения (2 014 986) 240 635 - Чистая прибыль (убыток) (1 777 902) 166 071 -

Кредиторская задолженность предприятия снизилась с 24,583 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 22,198 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 21,305 млрд рублей до 11,226 млрд рублей.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.