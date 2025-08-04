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Таганрогский авиационный комплекс сообщил о 1,8 млрд рублей полугодового чистого убытка

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,778 млрд рублей против чистой прибыли в 166 млн рублей в I полугодии 2024 года, говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась в 3,1 раза, до 1,552 млрд рублей, себестоимость - в 5,2 раза, до 599 млн рублей

Основные финпоказатели ПАО ТАНТК им. Бериева" (в тыс. руб.):

ПоказательЯнварь-июнь 2025гЯнварь-июнь 2024гДинамика
Выручка1 552 2184 751 052-3,1 раза
Себестоимость продаж599 2963 118 868-5,2 раза
Валовая прибыль952 9221 632 184-1,7 раза
Прибыль от продаж113 997925 615-8,1 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения(2 014 986)240 635-
Чистая прибыль (убыток)(1 777 902)166 071-

Кредиторская задолженность предприятия снизилась с 24,583 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 22,198 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 21,305 млрд рублей до 11,226 млрд рублей.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе гидросамолетов и самолетов-амфибий.

Таганрог ТАНТК ОАК
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