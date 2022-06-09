Оставлен в силе приговор за отравление таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Владиславу Шульге по делу об отравлении таллием сотрудников ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева" (ТАНТК), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Его апелляцию суд отклонил.

Таганрогский городской суд 8 ноября 2021 года приговорил Шульгу к восьми годам колонии общего режима. Подсудимый был признан виновным в умышленном причинении тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью (статьи 111, 112 и 115 УК).

В январе 2018 года работники авиазавода стали жаловаться врачам на ухудшение состояния здоровья, боль в мышцах и суставах. Экспертиза выяснила, что они отравлены таллием. По факту в марте 2018 года было возбуждено дело по статье 112 УК. По данным следствия, пострадали 34 человек, причем здоровью 27 из них был нанесен существенный вред.

Следствие и суды установили, что Шульга из неприязни к отдельным сотрудникам в конце 2017 года добавил таллий в три 19-литровые бутылки с питьевой водой на предприятии. Люди начали замечать проблемы со здоровьем с января.

В суде Шульга вину не признал. Приговор Таганрогского суда он обжаловал. При задержании в апреле 2018 года он дал признательные показания, но затем от них отказался.