В Брянской области задержаны пятеро и убиты двое украинских диверсантов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о выявлении в Брянской области украинской диверсионной группы, состоящей из сотрудников Службы безопасности, Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины, готовивших ряд терактов на территории России.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел РФ 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Целью проникновения диверсантов, по данным спецслужбы, было совершение серии террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

"В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из которых получили ранения", - заявили в ФСБ.

В ЦОС ФСБ сообщили, что у диверсантов были автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также приборы ночного видения.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ФСБ.

В спецслужбе не привели других подробностей спецоперации.