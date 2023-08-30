Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Два актива "СДС-Угля" будут перерегистрированы из Кузбасса в Москву

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Две компании АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь" - ООО "Шахта "Листвяжная" и АО "Салек" (разрез "Восточный"), ранее зарегистрированные соответственно в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа и городе Киселевск (оба - Кемеровская область), сменят место регистрации на Москву.

"Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Место нахождения юридического лица, указанное в решении об изменении места нахождения - Москва", - сообщается в выписках ЕГРЮЛ обеих компаний, датированных 30 августа.

Комментариями "СДС-Угля" о причине изменения места регистрации "Интерфакс" не располагает.

АО "Салек" эксплуатирует разрез "Восточный" мощность которого, согласно официальному сайту "СДС-Угля", составляет 3 млн тонн угля в год. ООО "Шахта "Листвяжная" объединяет одноименную шахту и обогатительную фабрику мощностью переработки 6 млн тонн угля. С мая 100% "Листвяжной" заложено в ВТБ.

Шахта "Листвяжная" в июле возобновила угледобычу после ЧП в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. После ЧП все работы на шахте, за исключением восстановительных и работ по жизнеобеспечению, были приостановлены. В августе Ростехнадзор приостановил угледобычу на "Листвяжной" из-за нарушения в работе системы аэрогазового контроля.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации.

Кемеровская область Листвяжная СДС-Уголь Салек
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы газа в ПХГ Европы достигли максимума за всю историю наблюдений

Запасы газа в ПХГ Европы достигли максимума за всю историю наблюдений

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Уолл-стрит выросла по итогам третьей сессии подряд

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 652 млрд рублей

"Металлоинвест" может заплатить windfall tax в размере 6,9 млрд рублей

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2023 г. составила 296,2 млрд руб.

"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО

"Аэрофлот" впервые с марта 2022 года раскрыл финансовую отчетность по МСФО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });