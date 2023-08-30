Два актива "СДС-Угля" будут перерегистрированы из Кузбасса в Москву

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Две компании АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь" - ООО "Шахта "Листвяжная" и АО "Салек" (разрез "Восточный"), ранее зарегистрированные соответственно в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа и городе Киселевск (оба - Кемеровская область), сменят место регистрации на Москву.

"Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Место нахождения юридического лица, указанное в решении об изменении места нахождения - Москва", - сообщается в выписках ЕГРЮЛ обеих компаний, датированных 30 августа.

Комментариями "СДС-Угля" о причине изменения места регистрации "Интерфакс" не располагает.

АО "Салек" эксплуатирует разрез "Восточный" мощность которого, согласно официальному сайту "СДС-Угля", составляет 3 млн тонн угля в год. ООО "Шахта "Листвяжная" объединяет одноименную шахту и обогатительную фабрику мощностью переработки 6 млн тонн угля. С мая 100% "Листвяжной" заложено в ВТБ.

Шахта "Листвяжная" в июле возобновила угледобычу после ЧП в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. После ЧП все работы на шахте, за исключением восстановительных и работ по жизнеобеспечению, были приостановлены. В августе Ростехнадзор приостановил угледобычу на "Листвяжной" из-за нарушения в работе системы аэрогазового контроля.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации.