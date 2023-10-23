Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"СДС-Уголь" сменит место регистрации крупнейшего актива на Москву

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Входящее в АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь" АО "Черниговец", ранее зарегистрированное в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области, сменит место регистрации на Москву.

"Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Место нахождения юридического лица, указанное в решении об изменении места нахождения - Москва", - говорится в выписке ЕГРЮЛ от 23 октября.

Комментариями "СДС-Угля" о причине изменения места регистрации "Интерфакс" не располагает.

Как сообщает сайт компании, АО "Черниговец" - крупнейший актив "СДС-Угля", который объединяет одноименный разрез мощностью 6,5 млн тонн угля в год, шахту "Южная" мощностью 2,6 млн тонн угля в год, а также две углеобогатительных фабрики - "Черниговская" (мощность переработки 6,5 млн тонн угля) и "Черниговская-Коксовая" (4,5 млн тонн угля).

В августе о решении сменить кузбасскую регистрацию на московскую заявили все остальные крупные производственные компании "СДС-Угля": ООО "Шахта "Листвяжная" (объединяет одноименные шахту и обогатительную фабрику), АО "Салек" (разрез "Восточный") и ООО "Шахтоуправление "Майское" (разрез "Первомайский").

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации.

Листвяжная Москва СДС-Уголь Кемеровская область Черниговец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

В правительстве изучают три варианта прогноза перевозок по Севморпути

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

S&P вернуло рейтинг Греции на инвестиционный уровень

Brent подешевела до $91,12 за баррель

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

"Газпром" начнет поставки в КНР по дальневосточному маршруту не позднее 2027 г.

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

Миллер допустил, что в 2023 году в КНР дополнительно поставят до 600 млн кубометров газа

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Белоусов предложил создать в РФ систему поддержки стартапов-"единорогов"

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тысяч рабочих мест с начала 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });