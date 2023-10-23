"СДС-Уголь" сменит место регистрации крупнейшего актива на Москву

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Входящее в АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь" АО "Черниговец", ранее зарегистрированное в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области, сменит место регистрации на Москву.

"Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения. Место нахождения юридического лица, указанное в решении об изменении места нахождения - Москва", - говорится в выписке ЕГРЮЛ от 23 октября.

Комментариями "СДС-Угля" о причине изменения места регистрации "Интерфакс" не располагает.

Как сообщает сайт компании, АО "Черниговец" - крупнейший актив "СДС-Угля", который объединяет одноименный разрез мощностью 6,5 млн тонн угля в год, шахту "Южная" мощностью 2,6 млн тонн угля в год, а также две углеобогатительных фабрики - "Черниговская" (мощность переработки 6,5 млн тонн угля) и "Черниговская-Коксовая" (4,5 млн тонн угля).

В августе о решении сменить кузбасскую регистрацию на московскую заявили все остальные крупные производственные компании "СДС-Угля": ООО "Шахта "Листвяжная" (объединяет одноименные шахту и обогатительную фабрику), АО "Салек" (разрез "Восточный") и ООО "Шахтоуправление "Майское" (разрез "Первомайский").

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисные организации.