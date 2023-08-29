Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи выше 3200 пунктов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,2%, превысив 3200 пунктов за счет ослабления рубля, индекс РТС незначительно снизился, при этом просели акции "АЛРОСА" на дивидендных новостях.

К 10:01индекс МосБиржи составил 3204,99 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1057,4 пункта (-0,05%); цены "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 95,49 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+1,7%), АФК "Система" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2023 года составила 245,7 млрд рублей, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA при этом составила 75,1 млрд рублей, сократившись год к году на 22,3%.

В то же время "Система" сократила чистые финансовые обязательства на уровне корпцентра до 215,3 млрд рублей - на 8% год к году и на 16,6% квартал к кварталу. Общий долг АФК по итогам отчетного периода составил 222,2 млрд рублей, сократившись год к году на 7,5% и на 15,6% квартал к кварталу. Сокращение долга в корпорации объясняют погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций. По итогам II квартала чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 2,1 млрд рублей.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,3%, до 84,13 рубля), "Московской биржи" (-0,6%), "Яндекса" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить по результатам первого полугодия 3,77 рубля на акцию, сообщила утром компания. Совокупная сумма выплат может составить 27,766 млрд рублей. Отсечкой по дивидендам является 18 октября 2023 г.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Азиатские рынки торгуются в "плюсе" на ожиданиях новых стимулов в Китае, которые не только окажут поддержку фондовому рынку, но и оживят экономический рост.

Нефть торгуется без существенной волатильности, но пока не может вернуться к устойчивому росту. Опасения относительно замедления экономик Китая, Европы и США не позволяют рассчитывать на активный рост спроса. Рубль на утренних торгах немного отступает. Однако в течение дня стоит отследить активность экспортеров, которые в рамках соглашения с правительством должны будут увеличить продажи валюты вне подготовки к налоговым платежам. Отечественный рынок вполне способен продолжить рост, замахнувшись на годовой максимум индекса МосБиржи в районе 3225 пунктов, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 3200 пунктов. "Не исключаем, что могут быть предприняты попытки обновить годовые максимумы, на что намекает вчерашнее закрытие на внутридневных пиках, но на наш взгляд, пока не хватает сильных триггеров, которые бы поддержали рынок. В фокусе внимание сегодня вновь корпоративные отчетности", - отмечает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, преодоление индексом МосБиржи уровня 3200 пунктов дает сигнал, что восходящее движение не завершено, а спрос на акции удовлетворен не полностью.

"Но все-таки стоит соблюдать осторожность: район 3200 пунктов с начала месяца трижды отбрасывал рынок вниз. Поводов же для продолжения роста сегодня не появилось. Если индикатору удастся уверенно закрепиться выше 3200 пунктов, можно будет рассуждать о движении к 3350 пунктам. В противном случае на дневном графике индекса нарисуется фигура "четверная вершина", и не исключена сильная коррекция с уходом рынка ниже 3000 пунктов", - считает Антонов.