Auriant и Zijin смогут получить субсидии на присоединение к энергосетям в Туве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил проект постановления правительства, который изменит правила предоставления межбюджетного трансферта Туве на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи золота, а также добычи и переработки цветных металлов.

Соответствующая информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проект постановления включает в себя дополнения, касающиеся "иного межбюджетного трансферта", который идет на субсидии инвесторам, реализующими в Туве крупные проекты. Непосредственно субсидии выделяются компаниям на технологическое присоединение месторождений к электрическим сетям.

Документ затрагивает проект добычи золота на Кара-Бельдирском месторождении, полиметаллических руд (проект ООО "Кара-Бельдир" шведской Auriant Mining), а также освоения Кызыл-Таштыгского месторождения (инвестиционный проект ООО "Лунсин", которое входит в китайскую Zijin Mining Group).

В пресс-службе правительства Тувы "Интерфаксу" сообщили, что ранее нормативно-правовая база затрагивали лишь проект "Интергео" по добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении. Теперь же в правилах указаны два новых проекта - Кара-Бельдир и Кызыл-Таштыг. Само же постановление действует в рамках утвержденного комплексного плана по реализации инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Тувы.

В 2021 году федеральное правительство поддержало инициативу властей Тувы по строительству нового энерготранзита Шушенская-опорная - Туран - Мерген - Кызылская. Отмечалось, что проект востребован ООО "Лунсин", чей Кызыл-Таштыгский ГОК работает на дизельной генерации, и шведской Auriant Mining, которая "не может приступить к разработке крупного золоторудного месторождения Кара-Бельдир, потому что в радиусе 200 км от места строительства золотоизвлекательной фабрики нет ни сетей, ни подстанций необходимой мощности".

Auriant Mining фокусируется на геологоразведке и добыче золота в России. В портфель активов компании входит 4 проекта, включая два действующих золотодобывающих предприятия в Туве и Забайкалье.

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды с производством порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции составили порядка 17 млрд рублей.

Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в крупную горнодобывающую группу Zijin Mining, которая осуществляет разведку и разработку месторождений меди, золота, цинка и лития, а также инженерные и технологические исследования.

Медно-порфировое месторождение для открытой добычи Ак-Суг является приоритетным проектом "Интергео". Непосредственно проект ведет ООО "Голевская горнорудная компания", которая строит горно-обогатительный комбинат. Планируемая мощность ГОКа по добыче и переработке руды - 24 млн тонн в год, по производству медно-молибденового концентрата - около 500 тыс. тонн.