Новак поручил Минэнерго продумать лицензирование экспорта нефтепродуктов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть вопрос лицензирования экспорта нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В конце июня Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов и поручил ФАС и Минэнерго к 3 августа определить дальнейшие меры по недопущению "серого" экспорта (когда за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер).

Минэнерго предложило ввести список специальных экспортеров нефтепродуктов как одну из мер для пресечения схем "серого" экспорта. Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина.

Однако, как сообщали источники "Интерфакса", Минэкономразвития выступило против введения списка спецэкспортеров. Там считаю, что вместо этого целесообразнее ввести лицензирование экспорта. В числе плюсов этого варианта, по словам одного из собеседников агентства, - отсутствие необходимости публиковать список экспортеров и их агентов, против чего в условиях санкционных рисков выступают компании.

В Минэнерго же опасаются, рассказывали собеседники "Интерфакса", что в сценарии лицензирования будет трудно на практике отслеживать деятельность большого количества лицензиаров, а в сценарии лицензирования с квотированием - формировать для многочисленных экспортеров баланс.

Аргумент в пользу списка спецэкспортеров по установленным критериям - полное исключение схемы "серого" экспорта: в перечень попадут только серьезные компании, небольшим игрокам придется обращаться к крупным как к агентам.

В понедельник в аппарате вице-премьера РФ "Интерфаксу" подтвердили: "Поручение проработать вопрос по лицензированию экспорта нефтепродуктов находится в проработке Минэнерго".

В Минэнерго "Интерфаксу" прокомментировали: "Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования". "В настоящее время идёт межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах пока преждевременно", - подчеркнули в ведомстве.

По словам одного из источников, в Минэнерго уже готовится список компаний, которые не занимаются "серым" экспортом, исходя из определенных критериев, например, объем переработки или размер уплаченных налогов.

В рамках борьбы с "серым" экспортом нефтепродуктов с 1 января 2023 года начисляется дополнительный платеж к экспортной пошлине в размере 20 тысяч рублей/т при экспорте бензина и дизельного топлива, если экспортер не является производителем товара. При этом допускалась работа комиссионера в сделках с экспортом топлива.

С 1 июля правительство ввело дополнительные меры, направленные, в том числе, против недостоверного декларирования экспорта нефтепродуктов.

С 2024 года в рамках "налогового маневра" обнуляется экспортная пошлина на нефть, а вместе с ней и пошлина на нефтепродукты.

В конце июля Новак комментировал возможность введения заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов. По его словам, этот вариант не рассматривается, потому что "это системная вещь". "От нее уходили, не правильно будет возвращаться", - добавил он.