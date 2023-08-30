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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Кабмин РФ намерен вскоре утвердить список спецэкспортеров нефтепродуктов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердит список экспортеров нефтепродуктов в рамках недопущения "серого экспорта" в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Что касается ценообразования (на нефтепродукты - ИФ), то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы (...) был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить "серый экспорт" - в ближайшее время буквально. Увеличим нормативы поставок на биржу. Соответственно, идет и (...) оптимизация графика ремонтных работ на НПЗ", - сказал он в ответ на вопрос о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на топливо.

Новак отметил, что утверждение списка спецэкспортеров - самый оперативный вариант решения проблемы "серого" экспорта.

Также вице-премьер подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита нефтепродуктов нет.

"На бирже наблюдается баланс, достаточность. Но для того, чтобы нормально пройти до конца года, и посевную (пройти - ИФ), мы сейчас вместе с потребителями из сельского хозяйства работаем, чтобы (...) равномерность (потребления - ИФ) обеспечить, чтобы не было колебаний на рынке".

Как сообщалось, в конце июля Минэнерго на фоне значительного роста биржевых цен на моторное топливо предложило ввести список экспортеров нефтепродуктов - для пресечения схем "серого экспорта" (когда за пределы РФ вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер). Новак данное предложение поддержал.

Позднее Минэкономразвития предложило вариант лицензирования экспорта нефтепродуктов, а Новак в середине августа поручил Минэнерго рассмотреть и этот вариант.

Ранее источники сообщали "Интерфаксу", что в список критериев спецэкспортеров Минэнерго закладывало, например, объем переработки и размер уплаченных налогов.

В рамках борьбы с "серым" экспортом нефтепродуктов с 1 января 2023 года начисляется дополнительный платеж к экспортной пошлине в размере 20 тыс. руб./т при экспорте бензина и дизельного топлива, если экспортер не является производителем товара. При этом допускалась работа комиссионера в сделках с экспортом топлива.

С 1 июля правительство ввело дополнительные меры, направленные, в том числе, против недостоверного декларирования экспорта нефтепродуктов.

С 2024 года в рамках "налогового маневра" обнуляется экспортная пошлина на нефть, а вместе с ней и пошлина на нефтепродукты.

Александр Новак
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