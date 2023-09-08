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Нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом дизтоплива

Нефтяные компании пообещали обеспечить аграриев необходимым объемом дизтоплива
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании предоставят аграриям необходимый объем дизельного топлива для завершения полевых работ, сообщается на сайте правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

Участие во встрече приняли первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, первый замминистра энергетики Павел Сорокин и представители нефтяных компаний.

"Представители нефтяных компаний пообещали снабжение аграриев автомобильным топливом в необходимом отрасли объёме", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания отметили отсутствие дефицита автомобильного топлива на внутреннем рынке.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выразил опасения по поводу возможного срыва полевых работ из-за дефицита топлива в ряде регионов. "У нас проблемы именно уже с наличием (горючего - ИФ), мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа", - заявил Патрушев на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам Госдумы в среду.

Сорокин тогда отметил, что Минсельхоз заявил потребность в 500 тыс. тонн горючего для завершения полевых работ до ноября. Он связал проблемы на топливном рынке с "серым" экспортом" нефтепродуктов. И чтобы пресечь эту практику ведомство внесло на согласование проект указа о запрете "серого" экспорта топлива. Документ находится в финальной стадии согласования. Он дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, рассказал Сорокин.

Как сообщалось, весной этого года, когда Минфин первоначально озвучил идею об урезании топливного демпфера в два раза, биржевые цены на нефтепродукты в России пошли вверх. Летом более выгодными стали поставки за рубеж, из-за чего усилился "серый" экспорт. В результате на внутреннем рынке оптовые цены на бензин, а затем и дизтопливо выросли до максимумов. На внутреннем рынке возникли признаки дефицита, хотя Россия производит достаточно бензинов, а дизтоплива - кратно больше собственного потребления.

Минсельхоз
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