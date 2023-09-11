Средняя цена дизтоплива на АЗС Москвы за неделю выросла на 51 копейку

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена дизельного топлива на столичных заправках за неделю выросла на 51 копейку, до 61,66 рубля/л, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Наибольший рост стоимости дизтоплива отмечен на заправках "Транс АЗС" - на 3,65 рубля, до 63,89 руб./л. "НефтьМагистраль" повысила цену ДТ на 1 рубль, до 66,19 руб./л. На заправках "Роснефти" оно подорожало на 60 коп., до 61,03 руб./л, "Газпром нефти" - на 50 коп., до 61,41 руб./л, "Татнефти" - на 44 коп., до 60,49 руб./л. "ЛУКОЙЛ" повысил стоимость дизтоплива на заправках под собственным именем, а также работающих под брендом "ЕКА" на 14 коп., до 61,60 руб./л и 61,88 руб./л соответственно.

Цены на бензин на прошлой неделе продолжили умеренный, но стабильный рост. Средневзвешенная цена Аи-92 в столице выросла на 11 коп., до 50,56 руб./л, Аи-95 - на 12 коп., до 56,07 руб./л.

В частности, "НефтьМагистраль" повысила цены на бензин на 1 рубль: Аи-92 подорожал до 55,77 руб./л, Аи-95 - до 62,19 руб./л. На АЗС Teboil 92-й и 95-й бензины стали стоить в среднем на 20 коп. больше, поднявшись до 50,10 руб./л и 55,21 руб./л соответственно. На заправках "Транс АЗС" Аи-92 подорожал на 8 коп., до 50,98 руб./л, Аи-95 - на 17 коп., до 56,37 руб./л. "Татнефть" повысила стоимость 95-го бензина на своих заправках на 22 коп., до 55,23 руб./л. На АЗС "ЛУКОЙЛ" и "ЕКА" Аи-92 подорожал на 11 коп., до 50,59 руб./л и 59,08 руб./л, Аи-95 - на 12 коп., до 56,75 руб./л и 55,47 руб./л соответственно.

Рост цен на моторное топливо в рознице отражает динамику биржевых торгов. В настоящее время цены на СПбМТСБ и на бензины, и на дизельное топливо находятся на исторических максимумах. Их активный рост продолжается на протяжении нескольких месяцев.