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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Сбербанк в ближайшее время запустит определитель номеров для мессенджеров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает рост мошеннической активности в мессенджерах, запустит собственный продукт для защиты клиентов в ближайшее время, сказал журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Телефонные мошенники в основном использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram", - сказал Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

"Это направление мошенничества, к сожалению, развивается в настоящее время. Мы у себя в Сбере разработали уже продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов", - сказал Кузнецов.

Согласно данным ЦБ, мошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,6 млрд руб., что на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (4,5 млрд руб.). Вернуть клиентам банков удалось 4,5% от общего объема похищенных средств, то есть около 163 млн руб.

Кузнецов также рассказал, что Сбербанк планирует до конца 2023 года открыть головное отделение в Симферополе и еще около 15 офисов в Крыму.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. Мы планируем уже к концу года, может быть, чуть раньше, запустить это здание", - сказал Кузнецов.

Он напомнил, что Сбербанк открыл в Крыму уже три офиса - в Ялте, Севастополе и Керчи.

"И до конца, может быть, года мы еще, наверно, откроем полтора десятка наших офисов", - добавил Кузнецов.

Станислав Кузнецов Сбербанк
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