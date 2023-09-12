VK завершил делистинг с LSE

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK сообщил, что завершил процедуру делистинга ГДР и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В сообщении компании решение о делистинге объясняется нахождением большинства активов VK в России и намерением компании провести редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию, невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 года.

Компания планирует сохранить листинг на "Московской бирже".

Акционеры и совет директоров VK в августе утвердили проведение делистинга с LSE и редомициляцию компании с BVI в специальный административный район на острове Октябрьский (Калининградская область).

После государственной регистрации в России VK станет международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК").

Акции VK торговались на LSE с 5 ноября 2010 года, на "Мосбирже" торги осуществляются со 2 июля 2020 года.

Крупнейший акционер VK - АО "МФ Технологии", владеющая 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", которая получила акции от структуры Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Акционерами также являются китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

Остальные акции находятся в свободном обращении.