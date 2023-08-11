Акционеры VK утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских островов в Россию; кроме того, было утверждено решение провести делистинг ГДР и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи.

"После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет международной компанией - публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области", - говорится в пресс-релизе VK.

Также акционеры утвердили решение о делистинге ГДР и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи и первичном листинге на МосБирже. Прекращение листинга на LSE ожидается 12 сентября.

Компания направит соответствующие уведомления о намерении в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA, Financial Conduct Authority) и Лондонской фондовой бирже.

Решение о делистинге обусловлено планами по редомициляции, а также "нахождением большинства активов компании в России", "невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже" и приостановкой торгов ГДР и облигациями VK c 3 марта 2022 года.