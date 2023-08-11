Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Акционеры VK утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

Акционеры VK утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских островов в Россию; кроме того, было утверждено решение провести делистинг ГДР и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи.

"После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет международной компанией - публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области", - говорится в пресс-релизе VK.

Также акционеры утвердили решение о делистинге ГДР и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи и первичном листинге на МосБирже. Прекращение листинга на LSE ожидается 12 сентября.

Компания направит соответствующие уведомления о намерении в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA, Financial Conduct Authority) и Лондонской фондовой бирже.

Решение о делистинге обусловлено планами по редомициляции, а также "нахождением большинства активов компании в России", "невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже" и приостановкой торгов ГДР и облигациями VK c 3 марта 2022 года.

VK Британские Виргинские острова Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года

Структура Marathon Group вышла из состава владельцев "Деметра-Холдинга"

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });