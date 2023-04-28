VK с мая прекратит публикацию новостей на LSE

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK с 1 мая прекратит раскрытие нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже.

Как говорится в сообщении компании, это связано с невозможностью дальнейшего взаимодействия с основным провайдером услуг по публикации пресс-релизов.

VK отмечает, что направила несколько запросов другим существующим провайдерам (включая RNS), уполномоченным Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании на публичное раскрытие информации, но не получила согласие на сотрудничество.

"C 1 мая 2023 года компания не сможет раскрывать информацию в соответствии с процедурами, требуемыми положением о злоупотреблениях на рынке и правилами прозрачности раскрытия информации Великобритании. VK продолжит публиковать нормативную информацию на своем корпоративном сайте, а также на сайте Службы раскрытия информации Интерфакс-ЦРКИ", - сообщила компания.

В марте 2022 года LSE объявила о приостановке допуска к торгам бумаг ряда российских компаний, включая VK.

Ранее в апреле о прекращении раскрытия информации на LSE сообщали и другие российские эмитенты – "Лента", "Норникель". О проблеме с провайдером также сообщал золотодобытчик Polymetal, зарегистрированный на острове Джерси.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" собеседники в нескольких российских публичных компаниях, крупный провайдер Equity story (EQS), который многие использовали как альтернативу официальному сервису биржи, RNS, с 31 марта прекратил работу с российскими компаниями. Остальные провайдеры, включая RNS, отказываются заключать новые договоры с российскими эмитентами. Раскрывать информацию на финансовом рынке Великобритании можно через ограниченное число провайдеров (primary information provider, PIP), аккредитованных регулятором – FCA.

EQS Group в связи с санкциями ЕС больше не может предоставлять услуги по раскрытию информации эмитентам, зарегистрированным в России, и тем, кто находится под ограничительными мерами, прокомментировали в EQS.

В феврале VK сообщила о планах редомициляции компании с Британских Виргинских островов (BVI) в РФ. При этом VK намерена сохранить статус публичной компании. Интернет-компания может перерегистрироваться в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский), писала газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Холдинговая компания VK Company Limited зарегистрирована на BVI, а принадлежащая ей операционная дочерняя структура ООО "ВК" – в России.