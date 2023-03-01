VK может сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на САР под Калининградом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK ведет переговоры о перерегистрации (редомициляции) с Британских Виргинских островов (BVI) в специальный административный район (САР) Калининградской области (остров Октябрьский) с региональными властями, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

Источник, близкий к компании, подтвердил изданию интерес к этому региону. В пресс-службе VK отказались от комментариев.

Совет директоров VK в середине февраля одобрил возможность редомициляции компании с BVI в РФ. При этом компания заявляла, что в случае реализации редомициляции VK станет международной публичной компанией. Процедура редомициляции будет способствовать повышению эффективности управления компанией, говорили в VK.

Холдинговая компания VK Company Limited зарегистрирована на BVI, а принадлежащая ей операционная дочерняя структура ООО "ВК" - в России.

После начала СВО Лондонская фондовая биржа (LSE) объявила о приостановке допуска к торгам бумаг ряда российских компаний, включая VK.е

Специальные административные районы

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Однако поначалу особой популярностью они не пользовались: резиденты появлялись в них медленно - в 2019 году их было 22, в октябре 2020 года - 36.

Популярность САР возросла весной 2022 года после введения в отношении российского бизнеса многочисленных санкций из-за специальной военной операции России на Украине. На фоне этого российские власти смягчили требования к претендентам на "переезд" и упростили его документальное оформление - теперь достаточно решения о редомициляции и копий корпоративных документов.

В конце февраля 2023 года замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов говорил, что количество резидентов в САР достигло 157, еще порядка 20 компаний готовятся к подаче документов на перерегистрацию.