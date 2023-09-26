VK завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область).

Как указано на сайте управляющей компании САР, в реестр участников включена международная компания публичное акционерное общество "ВК" (МКПАО "ВК"). Соответствующие изменения зарегистрированы 26 сентября.

Акционеры VK утвердили редомициляцию, а также делистинг с LSE в августе. Делистинг компания завершила 12 сентября. Решение о делистинге было обусловлено планами по редомициляции, а также "нахождением большинства активов компании в России", "невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже", приостановкой торгов ГДР и облигациями VK c 3 марта 2022 года. Компания планирует сохранить листинг на Московской бирже.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", владеющая 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", которая получила акции от структуры Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Акционерами также являются китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

Остальные акции находятся в свободном обращении.