"Мосбиржа" перенесла дату окончания торгов ГДР Noventiq на 26 сентября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" изменила дату окончания торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) разработчика программного обеспечения Noventiq Holdings plc (ранее - Softline Holding) в связи с предстоящим делистингом с 27 сентября на 26 сентября.

Как сообщил сайт торговой площадки, на более раннюю дату перенесено и окончание торгов этими бумагами в стакане Т+1 - с 21 сентября на 19 сентября, с 13 сентября допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 20 сентября.

ГДР Noventiq Holdings накануне делистинга, с 4 августа, были переведены из котировального первого уровня списка "Мосбиржи" в третий.

Также биржа приняла решение включить с 25 сентября обыкновенные акции ПАО "Софтлайн" в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ранее "Софтлайн" сообщал, что намерен обратиться на "Мосбиржу" с заявлением о листинге своих акций, ожидает начала торгов в конце сентября после завершения обмена ГДР Noventiq Holdings на акции компании.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.