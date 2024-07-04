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Noventiq расторгла соглашение о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Noventiq Holdings plc (ранее - Softline Holding ) и SPAC-компания Corner Growth Acquisition Corp. расторгли соглашение о слиянии.

Как сообщает Noventiq, это решение обусловлено неблагоприятными рыночными условиями SPAC и рядом других факторов.

Noventiq и Corner Growth подписали соглашение о слиянии в мае 2023 года, сделку планировалось закрыть во втором полугодии. Предполагалось, что ADS объединенной компании будут торговаться на Nasdaq. При этом Noventiq провела делистинг GDR с LSE и "Мосбиржи".

Соглашение предусматривало возможность его расторжения при определенных обстоятельствах в любое время до закрытия сделки. В частности, Noventiq могла расторгнуть сделку, если согласится на более выгодное предложение третьей стороны; компания Corner Growth - если произойдет неблагоприятное изменение рекомендации совета директоров Noventiq о прекращении деятельности. Соглашение предусматривало, что в случае его расторжения по любой из этих причин Noventiq должна будет выплатить Corner Capital комиссию за расторжение в размере 3% от стоимости собственного капитала.

Noventiq оценивал сделку по условной стоимости предприятия и ориентировочной рыночной капитализации примерно в $800 млн и $1 млрд соответственно.

Noventiq Holdings - поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой и листингом в Лондоне. Noventiq работает примерно в 60 странах мира. Noventiq Holdings - международная часть бизнеса Softline Holding, который был разделен осенью 2022 года.

LSE SPAC Softline Corner Growth Noventiq Лондон
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