Российская Softline не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - АО "Софтлайн" (ГК Softline, поставщик ИТ-решений) не будет распределять прибыль и выплачивать дивиденды за 2022 год. Соответствующее решение принято единственным акционером компании - ООО "Аталайя", говорится в сообщении АО "Софтлайн".

Также был избран совет директоров из 9 человек, которые входили в прежний состав совета. В частности, в совет переизбраны четыре независимых директора: управляющий директор Google UAE на развивающихся рынках региона ЕМЕA Юлия Соловьева, бывший вице-президент и генеральный директор в России в Dell Technologies Борис Щербаков, член совета директоров девелопера "Эталон" Виталий Пыльцов и бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов.

Также в совет директоров вошли топ-менеджеры Softline: гендиректор Владимир Лавров, финансовый директор компании Артем Тараканов, вице-президенты Елена Волотовская и Тагир Яппаров, а также директор юридического управления Владимир Разуваев.

Аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании по РСБУ за 2023 год утверждено ООО "Интерком-Аудит", а по МСФО за отчетные периоды, включая 2023 год – ООО "Мэйнстей".

АО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Головной офис компании находится в Москве. Оборот компании в 2022 году составил 70,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA – 2,6 млрд рублей. В феврале АО "Софтлайн" объявило о планах по приобретению публичного статуса.